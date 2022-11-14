Песков: дата встречи Путина с мобилизованными пока неизвестна
Президент России Владимир Путин намерен встретиться с мобилизованными, о дате мероприятия будет объявлено позже. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент высказал свое намерение, но когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
7 ноября Путин заявил о желании встретиться с мобилизованными гражданами в ходе беседы с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Президент отметил важность темы поддержки мобилизованных и их семей, а также призвал обсуждать эти вопросы с людьми напрямую.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
Для мобилизованных был разработан ряд мер поддержки, а также различные льготы. 19 октября Путин утвердил перечень поручений, в него в том числе вошел минимальный размер выплат военнослужащим — 195 000 руб. в месяц.
1 ноября президент заявил, что поддержка мобилизованных и их семей является одним из приоритетных направлений деятельности властей РФ. Он также призвал не превращать этот процесс в рутину. Спустя два дня глава государства также подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. Реализацию указа Путин поручил правительству.
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