Песков: дата встречи Путина с мобилизованными пока неизвестна

1 ноября президент заявил, что поддержка мобилизованных и их семей является одним из приоритетных направлений деятельности властей РФ. Он также призвал не превращать этот процесс в рутину. Спустя два дня глава государства также подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. Реализацию указа Путин поручил правительству.