Путин проведет встречу с матерями российских военных

Путин проведет встречу с матерями российских военныхПодготовку к этому празднику начали регионы и общественные организации
Президент Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с матерями российских военных, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента (АП). Мероприятие будет приурочено к празднику – Дню матери, который отмечается 27 ноября, в воскресенье, говорит один из собеседников. «Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие», – говорит другой источник, близкий к АП. Кремль дату встречи и ее содержание не анонсировал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», ожидается ли до конца недели у главы государства такое мероприятие, ответил: «Сообщим своевременно».
По словам еще одного источника «Ведомостей», подготовка Путина к встрече уже идет и она «логично ляжет в празднование Дня матери», которому в этом году придали «новый стимул» указом президента об учреждении звания «Мать-героиня». Он был подписан 15 августа и предполагает материальное поощрение в 1 млн руб. для женщин, у которых есть 10 и более детей. А указом от 14 ноября Путин присвоил это звание «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей» Ольге Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа и жене главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадыровой.
В 1998
указом президента Бориса Ельцина установили День Матери
К празднику готовятся и структуры, не чуждые АП. Единороссы, к примеру, могут провести акции в поддержку женщин, отметив в том числе роль матерей военных. «Единая Россия» уже проводит в регионах конкурсы «Ангел по имени Мама». В каких-то регионах это конкурсы фотографий мам, которые нужно будет загрузить на специальный сайт для выбора лучшего снимка, а в каких-то требуется отправить фото в приемные партии для проведения выставок. Российское движение школьников проводит акцию ко Дню матери в трех форматах («Модная перезагрузка», «Поговори с мамой» и «Завтрак для мамы»).
В Псковской области и Севастополе уже провели «Разговоры о важном», посвященные Дню матери. В Башкирии всю неделю будут проходить мероприятия, приуроченные к этому празднику. В основном это концерты – например, один называется «Россия и мама – заветных два слова». В каких-то регионах школьники будут делать поделки для матерей (Владимирская область), а где-то пройдут конкурсы рисунков (Кемеровская область). А член Общественной палаты певица Диана Гурцкая совместно с Фондом Андрея Первозванного организовали флешмоб во «В контакте»: участникам нужно будет опубликовать фотографии и ролики с матерями.
Встреча с мобилизованными
Президент на встрече с главой Тверской области Игорем Руденей 7 ноября уже говорил о том, что планирует встретиться с мобилизованными после того, как выслушал информацию о выплатам мобилизованным. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать, чтобы иметь такую обратную связь», – сказал Путин. Через неделю Дмитрий Песков сказал журналистам, что Путин собирается встретиться с мобилизованными россиянами: «Президент высказал свое намерение [встретиться с ними], но когда оно будет реализовано – мы сообщим дополнительно».
В советские времена образ матери, в том числе Родины-матери, был укоренен в традиции, это был символ патриотизма, говорит политолог Алексей Макаркин: «Сейчас власти пытаются донести, какое именно патриотическое поведение матерей считается правильным, они готовы их поддерживать морально и материально – причем как на уровне муниципальном [откуда поступают заявки на причисление к званию матери-героини], так и на уровне главы государства». При этом ситуация, по мнению Макаркина, скорее напоминает «времена Афгана», когда появились комитеты солдатских матерей, но встреча с родителями военных нужна главе государства для того, чтобы выслушать их и дать сигнал чиновникам о выявленных проблемах.