Путин проведет встречу с матерями российских военных

Встреча с мобилизованными

Президент на встрече с главой Тверской области Игорем Руденей 7 ноября уже говорил о том, что планирует встретиться с мобилизованными после того, как выслушал информацию о выплатам мобилизованным. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать, чтобы иметь такую обратную связь», – сказал Путин. Через неделю Дмитрий Песков сказал журналистам, что Путин собирается встретиться с мобилизованными россиянами: «Президент высказал свое намерение [встретиться с ними], но когда оно будет реализовано – мы сообщим дополнительно».