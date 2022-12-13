«РИА Новости» узнали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял об отсутствии точной даты послания Путина Федеральному собранию. Об этом он говорил 1 декабря. В ноябре представитель Кремля сказал, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный». Позже он подтвердил информацию о том, что подготовка к этим мероприятиям уже началась.