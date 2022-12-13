«РИА Новости» узнали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме.
«Прошла информация про 27 число (декабря. — Прим. «РИА Новости»), не совсем однозначно (по дате. — Прим. «РИА Новости»), но такая информация прошла», — сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял об отсутствии точной даты послания Путина Федеральному собранию. Об этом он говорил 1 декабря. В ноябре представитель Кремля сказал, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный». Позже он подтвердил информацию о том, что подготовка к этим мероприятиям уже началась.
Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.