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Заседание Высшего госсовета Союзного государства может состояться в апреле - мае

Ведомости

Заседание Высшего госсовета Союзного государства предварительно планируется провести в апреле – мае 2023 г., сообщили в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам прошедшего 5 февраля телефонного разговора главы республики с лидером России Владимиром Путиным.

«В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле – мае», – говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается, что на заседании будут подписаны все необходимые документы, формализующие «имеющиеся договоренности».

Помимо этого лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений – в частности, дальнейшие шаги по обеспечению безопасности России и Белоруссии. Путин и Лукашенко договорились «в ближайшее время» определить дату встречи. «Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», – уточнили в пресс-службе.

В высший госсовет Союзного государства входят главы государств, правительств и руководители палат парламентов России и Белоруссии.

19 декабря 2022 г. Путин впервые с 2019 г. посетил Минск, где провел встречу с Лукашенко. В ходе переговоров российский президент заявил, что Белоруссия является союзником России «в прямом смысле». «Хочу отметить, что и так все хорошо известно. Но все-таки надо подчеркнуть, что Белоруссия является не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитываем интересы друг друга на протяжении предыдущих лет. Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», – сказал он. На прошедшей по итогам переговоров пресс-конференции Путин заверил, что у России нет планов по поглощению Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных