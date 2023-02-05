Заседание Высшего госсовета Союзного государства может состояться в апреле - мае

19 декабря 2022 г. Путин впервые с 2019 г. посетил Минск, где провел встречу с Лукашенко. В ходе переговоров российский президент заявил, что Белоруссия является союзником России «в прямом смысле». «Хочу отметить, что и так все хорошо известно. Но все-таки надо подчеркнуть, что Белоруссия является не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитываем интересы друг друга на протяжении предыдущих лет. Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», – сказал он. На прошедшей по итогам переговоров пресс-конференции Путин заверил, что у России нет планов по поглощению Белоруссии.