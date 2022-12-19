Путин опроверг планы «поглощения» Белоруссии

В сентябре Лукашенко заверил, что при его лидерстве республика не лишится независимости и он ни в коем случае не пойдет на такой шаг. По его словам, у России и ее руководства нет устремлений присоединить Белоруссию. Страны взаимовыгодно сотрудничают, при этом республика получает энергоресурсы по выгодным ценам. В свою очередь и Белоруссия оказывает поддержку России, добавил он.