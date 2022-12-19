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Путин опроверг планы «поглощения» Белоруссии

Ведомости

У России нет планов поглощения Белоруссии, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. 

«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).

В сентябре Лукашенко заверил, что при его лидерстве республика не лишится независимости и он ни в коем случае не пойдет на такой шаг. По его словам, у России и ее руководства нет устремлений присоединить Белоруссию. Страны взаимовыгодно сотрудничают, при этом республика получает энергоресурсы по выгодным ценам. В свою очередь и Белоруссия оказывает поддержку России, добавил он.

Осенью 2021 г. президенты России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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