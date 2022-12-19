Путин опроверг планы «поглощения» Белоруссии
У России нет планов поглощения Белоруссии, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).
В сентябре Лукашенко заверил, что при его лидерстве республика не лишится независимости и он ни в коем случае не пойдет на такой шаг. По его словам, у России и ее руководства нет устремлений присоединить Белоруссию. Страны взаимовыгодно сотрудничают, при этом республика получает энергоресурсы по выгодным ценам. В свою очередь и Белоруссия оказывает поддержку России, добавил он.
Осенью 2021 г. президенты России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.