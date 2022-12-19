Россия и Белоруссия будут совместно производить военную технику

Минобороны ранее сообщило, что российские военные, входящие в состав региональной группировки войск и сил России и Белоруссии, проведут тактические батальонные учения. Сейчас российские военные на полигонах Белоруссии продолжают занятия по интенсивной боевой подготовке, которые проводятся в дневное и ночное время.