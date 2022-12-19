Россия и Белоруссия будут совместно производить военную технику
Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники», — отметил Путин (цитата по «РИА Новости»). Российский лидер подчеркнул, что страны будут сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности.
Минобороны ранее сообщило, что российские военные, входящие в состав региональной группировки войск и сил России и Белоруссии, проведут тактические батальонные учения. Сейчас российские военные на полигонах Белоруссии продолжают занятия по интенсивной боевой подготовке, которые проводятся в дневное и ночное время.
На прошлой неделе в Белоруссии по поручению Лукашенко прошла внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил.