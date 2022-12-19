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Россия и Белоруссия будут совместно производить военную технику

Ведомости

Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники», — отметил Путин (цитата по «РИА Новости»). Российский лидер подчеркнул, что страны будут сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности.

Минобороны ранее сообщило, что российские военные, входящие в состав региональной группировки войск и сил России и Белоруссии, проведут тактические батальонные учения. Сейчас российские военные на полигонах Белоруссии продолжают занятия по интенсивной боевой подготовке, которые проводятся в дневное и ночное время.

На прошлой неделе в Белоруссии по поручению Лукашенко прошла внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных