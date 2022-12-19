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Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше 2,5 часов

Ведомости

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе в Минске длились более 2,5 часов, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Сегодня, 19 декабря, Путин впервые с 2019 г. приехал в Минск с рабочим визитом. В аэропорту его лично встретил Лукашенко. 

Отмечалось, что в ходе встречи лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического взаимодействия «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе.

Ранее сегодня Путин заявил, что Белоруссия является союзником России «в прямом смысле». «Хочу отметить, что и так все хорошо известно. Но все-таки надо подчеркнуть, что Белоруссия является не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитываем интересы друг друга на протяжении предыдущих лет. Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», — сказал он. 

Ранее по теме: Путин назвал Белоруссию «союзником в прямом смысле»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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