Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше 2,5 часов
Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе в Минске длились более 2,5 часов, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
Сегодня, 19 декабря, Путин впервые с 2019 г. приехал в Минск с рабочим визитом. В аэропорту его лично встретил Лукашенко.
Отмечалось, что в ходе встречи лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического взаимодействия «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе.
Ранее сегодня Путин заявил, что Белоруссия является союзником России «в прямом смысле». «Хочу отметить, что и так все хорошо известно. Но все-таки надо подчеркнуть, что Белоруссия является не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитываем интересы друг друга на протяжении предыдущих лет. Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», — сказал он.