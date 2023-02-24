Газета
Политика

Евросоюз изучит предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине

Ведомости

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС изучит предложенный КНР документ по мирному урегулированию конфликта на Украине, но при этом Брюссель будет учитывать дружественные отношения между Россией и Китаем. Об этом сообщил ТАСС.

«Надо смотреть на это на специфическом фоне – это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией», – сказала председатель ЕК на пресс-конференции в Таллине (Эстония).

24 февраля министерство иностранных дел КНР представило план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В МИДе предложили прекратить боевые действия и способствовать началу диалога Москвы и Киева, уважать суверенитет всех стран согласно Уставу ООН, а также содействие мирового сообщества восстановлению пострадавших районов после завершения боевых действий.

Ранее по теме: Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине

23 февраля в ООН приняли резолюцию Украины к годовщине военной операции. Согласно ей, российская армия должна вывести войска с территории страны и прекратить боевые действия. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию «антироссийской и вредоносной».

Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «более взвешенным» предложение КНР, в отличие от принятой Генассамблеей ООН резолюции. По словам депутата, Россия «настроена на мир, но не в ущерб безопасности и суверенитету» страны.

Ранее по теме: Слуцкий оценил мирный план Китая по Украине выше резолюции ООН

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных