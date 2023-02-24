Евросоюз изучит предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС изучит предложенный КНР документ по мирному урегулированию конфликта на Украине, но при этом Брюссель будет учитывать дружественные отношения между Россией и Китаем. Об этом сообщил ТАСС.
«Надо смотреть на это на специфическом фоне – это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией», – сказала председатель ЕК на пресс-конференции в Таллине (Эстония).
24 февраля министерство иностранных дел КНР представило план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В МИДе предложили прекратить боевые действия и способствовать началу диалога Москвы и Киева, уважать суверенитет всех стран согласно Уставу ООН, а также содействие мирового сообщества восстановлению пострадавших районов после завершения боевых действий.
23 февраля в ООН приняли резолюцию Украины к годовщине военной операции. Согласно ей, российская армия должна вывести войска с территории страны и прекратить боевые действия. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию «антироссийской и вредоносной».
Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «более взвешенным» предложение КНР, в отличие от принятой Генассамблеей ООН резолюции. По словам депутата, Россия «настроена на мир, но не в ущерб безопасности и суверенитету» страны.