Евросоюз изучит предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС изучит предложенный КНР документ по мирному урегулированию конфликта на Украине, но при этом Брюссель будет учитывать дружественные отношения между Россией и Китаем. Об этом сообщил ТАСС.