Ван И заявил Путину о готовности укреплять сотрудничество с Россией
Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией в интересах обеих стран и всего мира. При этом их отношения не направлены против третьих стран, но и не поддаются их давлению, заявил 22 февраля в Москве глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), экс-глава МИД КНР Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В начале встречи Путин попросил Ван И передать председателю КНР Си Цзиньпину, которого российский лидер назвал другом, наилучшие пожелания. По мнению президента, отношения двух стран развиваются поступательно и достигают новых рубежей. Так, есть основания полагать, что страны преодолеют намеченную на 2024 г. планку товарооборота в $200 млрд досрочно.
«Мы будем твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику», – заверил Ван И на прошедшей в тот же день встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кроме того, он добавил, что в международных отношениях Китай настроен «в дальнейшем реализовывать стратегию открытости в духе взаимной выгоды и выигрыша».
«Как ни меняется международная ситуация, Китай остается приверженным [...] сохранению позитивных тенденций развития отношений [с Россией]», – сказал он. Более того, главный дипломат КНР ожидает от сегодняшней встречи с Лавровым, которого он назвал «дорогим другом», выхода на новые договоренности.
Лавров в свою очередь поздравил Ван И с назначением в начале 2023 г. на новый пост. Помимо этого, российский министр подчеркнул, что страны продолжают тесную координацию во внешней политике и выступают «в пользу формирования более открытой, демократической, справедливой системы международных отношений».
Накануне, 21 февраля, Ван И провел переговоры с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Стороны выразили готовность противостоять запугиваниям, сошлись в необходимости поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили против менталитета холодной войны и блокового противостояния. Детали обсуждения по Украине не приводились.
Достаточно сильный импульс на интенсификацию взаимодействия России и Китая шел в конце 2022 г., прежде всего, от Москвы, так как тогда именно российская сторона направила Си Цзиньпину приглашение посетить Россию, говорит профессор СПбГУ Яна Лексютина, но КНР не спешила его принимать. Как говорит эксперт, сейчас усиливается ощущение, что китайские внешнеполитические и стратегические оценки пересматриваются, возможно, и из-за инцидентов с аэростатами в США. В данный момент проходит важный визит Ван И в России и практически подтвержден визит Си в ближайшие месяцы. Вероятно всего, в фокусе внимания переговоров Ван И в Москве будет углубление военно-политического сотрудничества двух стран, но при этом их содержание не станет достояние общественности, заключает Лексютина.