Ван И заявил Путину о готовности укреплять сотрудничество с Россией

Достаточно сильный импульс на интенсификацию взаимодействия России и Китая шел в конце 2022 г., прежде всего, от Москвы, так как тогда именно российская сторона направила Си Цзиньпину приглашение посетить Россию, говорит профессор СПбГУ Яна Лексютина, но КНР не спешила его принимать. Как говорит эксперт, сейчас усиливается ощущение, что китайские внешнеполитические и стратегические оценки пересматриваются, возможно, и из-за инцидентов с аэростатами в США. В данный момент проходит важный визит Ван И в России и практически подтвержден визит Си в ближайшие месяцы. Вероятно всего, в фокусе внимания переговоров Ван И в Москве будет углубление военно-политического сотрудничества двух стран, но при этом их содержание не станет достояние общественности, заключает Лексютина.