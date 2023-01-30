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Главный дипломат Китая Ван И посетит Москву

Это может быть подготовкой визита Си Цзиньпина в Россию
Владимир Кулагин
В 2021 г. из уст Вана прозвучало, как считают некоторые эксперты, эпохальное заявление, что в российско-китайских отношениях «нет верхнего предела и нет запретных зон» / Пресс-служба МИД России / ТАСС

В 20-х числах февраля 2023 г. Москву с рабочим визитом посетит самый высокопоставленный дипломат Китая – глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к администрации президента РФ. По словам одного из них, в ходе визита Ван может быть принят президентом России Владимиром Путиным. Другой собеседник уточнил, что программа визита сейчас верстается с участием Совбеза РФ.

«Ведомости» направили запросы в МИД России, пресс-секретарю президента России и в посольство КНР в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных