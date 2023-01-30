Главный дипломат Китая Ван И посетит Москву

Главный дипломат Китая Ван И посетит МосквуЭто может быть подготовкой визита Си Цзиньпина в Россию
В 20-х числах февраля 2023 г. Москву с рабочим визитом посетит самый высокопоставленный дипломат Китая – глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к администрации президента РФ. По словам одного из них, в ходе визита Ван может быть принят президентом России Владимиром Путиным. Другой собеседник уточнил, что программа визита сейчас верстается с участием Совбеза РФ.
«Ведомости» направили запросы в МИД России, пресс-секретарю президента России и в посольство КНР в Москве.
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