Главный дипломат Китая Ван И посетит Москву

В 20-х числах февраля 2023 г. Москву с рабочим визитом посетит самый высокопоставленный дипломат Китая – глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к администрации президента РФ. По словам одного из них, в ходе визита Ван может быть принят президентом России Владимиром Путиным. Другой собеседник уточнил, что программа визита сейчас верстается с участием Совбеза РФ.