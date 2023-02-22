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МИД: Лавров и Ван И не обсуждали «китайский мирный план» урегулирования на Украине

Ведомости

В ходе переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И не обсуждался «китайский мирный план» урегулирования на Украине, о котором сообщили западные СМИ и политики. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Действительно, важное место в ходе переговоров... заняло обсуждение ситуации вокруг Украины. Китайские партнеры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. О каком-либо отдельном «плане» разговора не было», – сообщила Захарова.

Лавров в ходе переговоров отметил, что Москва приветствует конструктивную роль Пекина в разрешении острых международных вопросов, а также сходство взглядов сторон на причины украинского кризиса. Россия при этом привержена принципу неделимости безопасности, по которому безопасность одной страны не может укрепляться в ущерб безопасности другой.

Лавров также отметил в разговоре с Ван И, что для мирного урегулирования кризиса необходима политическая воля Запада и зависимого от него Киева.

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Ранее в СМИ начала появляться информация о мирном плане КНР по Украине. Агентство Bloomberg сообщило, что в него, вероятно, будут включены призывы к прекращению огня и завершению поставок оружия на Украину. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирным планом с ним поделился Ван И во время встречи на полях Мюнхенской конференции. По его словам, Киев намерен изучить этот план. До этого Кулеба допускал, что Китай может стать возможным посредником в переговорах Киева и Москвы.

Ранее сегодня Ван И встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровом. В ходе переговоров китайский дипломат подчеркнул, что Китай будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. Во время встречи Ван И также заявил, что рассчитывает на «выход на новые договоренности» с Москвой. Он добавил, что отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, и отметил, что Москва и Пекин привержены многополярному миру, несмотря на «переменчивость международной ситуации».

Позднее Ван И встретился и с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече он заявил о готовности Пекина укреплять отношения с Москвой в интересах обеих стран и всего мира. При этом их отношения не направлены против третьих стран, но и не поддаются их давлению, подчеркнул он. Путин в свою очередь попросил Ван И передать председателю КНР Си Цзиньпину, которого российский лидер назвал другом, наилучшие пожелания. Он также добавил, что в Москве ждут китайского лидера с визитом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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