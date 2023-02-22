МИД: Лавров и Ван И не обсуждали «китайский мирный план» урегулирования на Украине

Позднее Ван И встретился и с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече он заявил о готовности Пекина укреплять отношения с Москвой в интересах обеих стран и всего мира. При этом их отношения не направлены против третьих стран, но и не поддаются их давлению, подчеркнул он. Путин в свою очередь попросил Ван И передать председателю КНР Си Цзиньпину, которого российский лидер назвал другом, наилучшие пожелания. Он также добавил, что в Москве ждут китайского лидера с визитом.