МИД: Лавров и Ван И не обсуждали «китайский мирный план» урегулирования на Украине
В ходе переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И не обсуждался «китайский мирный план» урегулирования на Украине, о котором сообщили западные СМИ и политики. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Действительно, важное место в ходе переговоров... заняло обсуждение ситуации вокруг Украины. Китайские партнеры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. О каком-либо отдельном «плане» разговора не было», – сообщила Захарова.
Лавров в ходе переговоров отметил, что Москва приветствует конструктивную роль Пекина в разрешении острых международных вопросов, а также сходство взглядов сторон на причины украинского кризиса. Россия при этом привержена принципу неделимости безопасности, по которому безопасность одной страны не может укрепляться в ущерб безопасности другой.
Лавров также отметил в разговоре с Ван И, что для мирного урегулирования кризиса необходима политическая воля Запада и зависимого от него Киева.
Ранее в СМИ начала появляться информация о мирном плане КНР по Украине. Агентство Bloomberg сообщило, что в него, вероятно, будут включены призывы к прекращению огня и завершению поставок оружия на Украину. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирным планом с ним поделился Ван И во время встречи на полях Мюнхенской конференции. По его словам, Киев намерен изучить этот план. До этого Кулеба допускал, что Китай может стать возможным посредником в переговорах Киева и Москвы.
Ранее сегодня Ван И встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровом. В ходе переговоров китайский дипломат подчеркнул, что Китай будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. Во время встречи Ван И также заявил, что рассчитывает на «выход на новые договоренности» с Москвой. Он добавил, что отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, и отметил, что Москва и Пекин привержены многополярному миру, несмотря на «переменчивость международной ситуации».
Позднее Ван И встретился и с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече он заявил о готовности Пекина укреплять отношения с Москвой в интересах обеих стран и всего мира. При этом их отношения не направлены против третьих стран, но и не поддаются их давлению, подчеркнул он. Путин в свою очередь попросил Ван И передать председателю КНР Си Цзиньпину, которого российский лидер назвал другом, наилучшие пожелания. Он также добавил, что в Москве ждут китайского лидера с визитом.