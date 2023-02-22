Главный дипломат КНР приехал в Москву обсуждать украинский конфликт и предстоящий визит Си

Главный дипломат КНР приехал в Москву обсуждать украинский конфликт и предстоящий визит СиТакже в центре внимания будет инициатива Пекина по глобальной безопасности
21 февраля МИД Китая на своем сайте опубликовал концепцию инициативы по глобальной безопасности, основанной на шести ключевых принципах. В этот же день с официальным визитом приехал в РФ самый высокопоставленный дипломат Китая – глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.
Инициативы Поднебесной фактически обобщают тезисы, к которым прибегал Пекин в последний год, и основаны на инициативах председателя КНР Си Цзиньпина еще конца апреля 2022 г.
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