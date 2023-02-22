Главный дипломат КНР приехал в Москву обсуждать украинский конфликт и предстоящий визит Си

21 февраля МИД Китая на своем сайте опубликовал концепцию инициативы по глобальной безопасности, основанной на шести ключевых принципах. В этот же день с официальным визитом приехал в РФ самый высокопоставленный дипломат Китая – глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.