Ван И заявил, что Китай будет проводить независимую внешнюю политику

В конце января «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента России, писали, что в ходе своего визита в Москву Ван И может обсудить вопросы, связанные с подготовкой визита председателя КНР Си Цзиньпина в российскую столицу. В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет лидера КНР в России с государственным визитом весной 2023 г. По данным The Wall Street Journal, Си Цзиньпин посетит Москву в ближайшие месяцы.