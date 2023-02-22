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Политика

Ван И заявил, что Китай будет проводить независимую внешнюю политику

Ведомости

Китай будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. Такое заявление сделал глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает агентство «РИА Новости».

«Мы будем твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику», — подчеркнул он.

Во время встречи Ван И также заявил, что рассчитывает на «выход на новые договоренности» с Москвой. Он добавил, что отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития и отметил, что Москва и Пекин привержены многополярному миру, несмотря на «переменчивость международной ситуации».

Накануне, 21 февраля, Ван И прилетел в Москву, где встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В ходе переговоров китайский представитель сравнил прочность отношений России и КНР со скалой, заявив, что они “выдержат испытания переменчивой международной ситуации”. В заявлении КНР по итогам переговоров говорится, что обе страны выступили против любых форм одностороннего запугивания и за создание многополярного мира.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что президент РФ Владимир Путин также может встретиться с Ван И в ходе его визита в Москву. Точной даты в Кремле не назвали.

В конце января «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента России, писали, что в ходе своего визита в Москву Ван И может обсудить вопросы, связанные с подготовкой визита председателя КНР Си Цзиньпина в российскую столицу. В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет лидера КНР в России с государственным визитом весной 2023 г. По данным The Wall Street Journal, Си Цзиньпин посетит Москву в ближайшие месяцы.

Кроме того, ожидается, что Ван И обсудит с российской стороной вопросы по украинскому кризису. Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Ван И сообщил, что до конца февраля Пекин опубликует «концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности» на основе предложений Си Цзиньпина. По данным Bloomberg, план Китая по урегулированию ситуации на Украине включает введение перемирия и отказ от поставок оружия Киеву.

Главный дипломат КНР приехал в Москву обсуждать украинский конфликт и предстоящий визит Си

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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