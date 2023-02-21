Газета
Политика

WSJ узнала о планах Си Цзиньпина встретиться с Путиным в ближайшие месяцы

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшие месяцы намерен посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Китай хочет играть более активную роль в урегулировании конфликта на Украине. По словам источников газеты, встреча российского и китайского лидеров может послужить импульсом к многосторонним мирным переговорам. Пекин при этом намерен повторить свои призывы о недопустимости использования ядерного оружия. Когда состоится поездка, пока неизвестно, указывает издание.

30 декабря 2022 г. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский президент пригласил председателя КНР в Москву с визитом весной 2023 г.

22 февраля в Москве состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Как писали в конце января «Ведомости», в ходе поездки в Москву член политбюро Компартии КНР может обсудить вопросы, связанные с подготовкой визита Си Цзиньпина.

18 февраля Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что Китай намерен изложить свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса. Тогда он заявил, что «некоторые силы» не хотят, чтобы мирные переговоры между Украиной и Россией увенчались успехом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Путин также может встретиться с Ван И в ходе его визита в Москву. Точной даты в Кремле не назвали. 

Ранее по теме: Китай призвал перестать «подливать масло в огонь» украинского конфликта
Ранее по теме: Bloomberg: план Китая по урегулированию на Украине включает прекращение поставок оружия
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных