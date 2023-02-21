WSJ узнала о планах Си Цзиньпина встретиться с Путиным в ближайшие месяцы
Председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшие месяцы намерен посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, Китай хочет играть более активную роль в урегулировании конфликта на Украине. По словам источников газеты, встреча российского и китайского лидеров может послужить импульсом к многосторонним мирным переговорам. Пекин при этом намерен повторить свои призывы о недопустимости использования ядерного оружия. Когда состоится поездка, пока неизвестно, указывает издание.
30 декабря 2022 г. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский президент пригласил председателя КНР в Москву с визитом весной 2023 г.
22 февраля в Москве состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Как писали в конце января «Ведомости», в ходе поездки в Москву член политбюро Компартии КНР может обсудить вопросы, связанные с подготовкой визита Си Цзиньпина.
18 февраля Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что Китай намерен изложить свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса. Тогда он заявил, что «некоторые силы» не хотят, чтобы мирные переговоры между Украиной и Россией увенчались успехом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Путин также может встретиться с Ван И в ходе его визита в Москву. Точной даты в Кремле не назвали.