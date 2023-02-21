WSJ узнала о планах Си Цзиньпина встретиться с Путиным в ближайшие месяцы

Как отмечает издание, Китай хочет играть более активную роль в урегулировании конфликта на Украине. По словам источников газеты, встреча российского и китайского лидеров может послужить импульсом к многосторонним мирным переговорам. Пекин при этом намерен повторить свои призывы о недопустимости использования ядерного оружия. Когда состоится поездка, пока неизвестно, указывает издание.