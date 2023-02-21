Лавров встретится с Ван И 22 февраля

В конце января «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента России, писали, что в 20-х числах февраля 2023 г. в Москву с рабочим визитом приедет Ван И. Предполагалось, что член Политбюро Компартии КНР может обсудить вопросы, связанные с подготовкой визита председателя КНР Си Цзиньпина в российскую столицу. В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет лидера КНР в России с государственным визитом весной 2023 г.