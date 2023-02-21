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Лавров встретится с Ван И 22 февраля

Ведомости

22 февраля состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

«Завтра состоится встреча Сергея Викторовича Лаврова и Ван И», — заявили в ведомстве. 

В конце января «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента России, писали, что в 20-х числах февраля 2023 г. в Москву с рабочим визитом приедет Ван И. Предполагалось, что член Политбюро Компартии КНР может обсудить вопросы, связанные с подготовкой визита председателя КНР Си Цзиньпина в российскую столицу. В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет лидера КНР в России с государственным визитом весной 2023 г. 

Накануне, 20 февраля, Bloomberg писало, что Ван И приедет в Москву после того, как озвучит предложение КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине. По данным агентства, план включает введение перемирия и отказ от поставок оружия Киеву. Ранее Ван И сообщил, что документ планируется опубликовать до конца февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Путин также может встретиться с Ван И в ходе его визита в Москву. Точной даты в Кремле не назвали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных