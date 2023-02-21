Лавров встретится с Ван И 22 февраля
22 февраля состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
«Завтра состоится встреча Сергея Викторовича Лаврова и Ван И», — заявили в ведомстве.
В конце января «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента России, писали, что в 20-х числах февраля 2023 г. в Москву с рабочим визитом приедет Ван И. Предполагалось, что член Политбюро Компартии КНР может обсудить вопросы, связанные с подготовкой визита председателя КНР Си Цзиньпина в российскую столицу. В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет лидера КНР в России с государственным визитом весной 2023 г.
Накануне, 20 февраля, Bloomberg писало, что Ван И приедет в Москву после того, как озвучит предложение КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине. По данным агентства, план включает введение перемирия и отказ от поставок оружия Киеву. Ранее Ван И сообщил, что документ планируется опубликовать до конца февраля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Путин также может встретиться с Ван И в ходе его визита в Москву. Точной даты в Кремле не назвали.