В Кремле не исключили встречу Путина с Ван И
Президент России Владимир Путин может встретиться с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в ходе визита последнего в Москву, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом, он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем», – сообщил Песков (цит. по ТАСС).
Представитель Кремля отметил, что российско-китайские отношения носят «многоплановый, союзнический характер».
«Повестка дня понятна и весьма обширна, поэтому есть о чем поговорить», – добавил пресс-секретарь российского президента.
Накануне, 19 января, «Коммерсантъ» сообщил, что Ван И прибыл с визитом в Москву. Это финальный пункт его европейского турне, завершающегося 22 февраля. Как отмечает издание, ключевая цель поездки – повышение роли Пекина в украинском урегулировании. В конце января «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента России, писали, что в 20-х числа февраля 2023 г. Москву с рабочим визитом посетит Ван И.