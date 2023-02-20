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В Кремле не исключили встречу Путина с Ван И

Ведомости

Президент России Владимир Путин может встретиться с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в ходе визита последнего в Москву, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом, он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем», – сообщил Песков (цит. по ТАСС).

Представитель Кремля отметил, что российско-китайские отношения носят «многоплановый, союзнический характер».

«Повестка дня понятна и весьма обширна, поэтому есть о чем поговорить», – добавил пресс-секретарь российского президента.

Накануне, 19 января, «Коммерсантъ» сообщил, что Ван И прибыл с визитом в Москву. Это финальный пункт его европейского турне, завершающегося 22 февраля. Как отмечает издание, ключевая цель поездки – повышение роли Пекина в украинском урегулировании. В конце января «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента России, писали, что в 20-х числа февраля 2023 г. Москву с рабочим визитом посетит Ван И.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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