В Кремле не исключили встречу Путина с Ван И

Накануне, 19 января, «Коммерсантъ» сообщил, что Ван И прибыл с визитом в Москву. Это финальный пункт его европейского турне, завершающегося 22 февраля. Как отмечает издание, ключевая цель поездки – повышение роли Пекина в украинском урегулировании. В конце января «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента России, писали, что в 20-х числа февраля 2023 г. Москву с рабочим визитом посетит Ван И.