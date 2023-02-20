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Китаю угрожают за помощь России на фоне слухов о мирном плане Пекина

На руководителей Поднебесной такие запугивания не действуют
Владимир Кулагин Глеб Мишутин
Ван И (на фото) пояснил в ходе своего выступления на конференции, что до конца февраля Пекин опубликует «концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности» на основе предложений Си Цзиньпина / STEFANI REYNOLDS / AFP

В Мюнхене завершилась ежегодная конференция по безопасности, которая проходила с 17 по 19 февраля. Официальную делегацию из России на нее не пригласили впервые с 1999 г. из-за «попрания ею международного права». В 2022 г. Россия сама отказалась от участия в мероприятии: официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что в Москве упал интерес к этому мероприятию, которое утратило «инклюзивность и объективность».

Одно из самых обсуждаемых событий мероприятия состоялось на его полях – госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля встретился с главным дипломатом Китая, главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. МИД КНР назвало переговоры «неофициальным контактом» по просьбе американской стороны. Беседа прошла на фоне нового обострения в отношениях двух стран из-за инцидента с китайским аэростатом, который американцы 4 февраля сбили в небе над США. Тогда Блинкен отложил свой визит в Пекин, намеченный еще осенью 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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