Китаю угрожают за помощь России на фоне слухов о мирном плане Пекина

В Мюнхене завершилась ежегодная конференция по безопасности, которая проходила с 17 по 19 февраля. Официальную делегацию из России на нее не пригласили впервые с 1999 г. из-за «попрания ею международного права». В 2022 г. Россия сама отказалась от участия в мероприятии: официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что в Москве упал интерес к этому мероприятию, которое утратило «инклюзивность и объективность».