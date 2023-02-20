Китаю угрожают за помощь России на фоне слухов о мирном плане Пекина

Китаю угрожают за помощь России на фоне слухов о мирном плане ПекинаНа руководителей Поднебесной такие запугивания не действуют
В Мюнхене завершилась ежегодная конференция по безопасности, которая проходила с 17 по 19 февраля. Официальную делегацию из России на нее не пригласили впервые с 1999 г. из-за «попрания ею международного права». В 2022 г. Россия сама отказалась от участия в мероприятии: официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что в Москве упал интерес к этому мероприятию, которое утратило «инклюзивность и объективность».
Одно из самых обсуждаемых событий мероприятия состоялось на его полях – госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля встретился с главным дипломатом Китая, главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. МИД КНР назвало переговоры «неофициальным контактом» по просьбе американской стороны. Беседа прошла на фоне нового обострения в отношениях двух стран из-за инцидента с китайским аэростатом, который американцы 4 февраля сбили в небе над США. Тогда Блинкен отложил свой визит в Пекин, намеченный еще осенью 2022 г.