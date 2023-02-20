Bloomberg: план Китая по урегулированию на Украине включает прекращение поставок оружия

В документе будут высказаны предложения по политическому урегулированию кризиса вокруг Украины и повторены уже звучавшие тезисы – о необходимости как уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран, так и серьезно относиться к опасениям в сфере безопасности. Кроме того, Ван И снова подчеркнул, что Китай «твердо стоит на стороне мира и диалога».