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Политика

Bloomberg: план Китая по урегулированию на Украине включает прекращение поставок оружия

Ведомости

План КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине предполагает введение перемирия и отказ от поставок оружия Киеву, выяснил Bloomberg.

Опрошенные агентством дипломаты сочли маловероятным воплощение этого плана в жизнь, однако подчеркнули, что он может найти поддержку среди стран, не присоединившихся к санкциями против России.

Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что до конца февраля Пекин опубликует «концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности» на основе предложений Си Цзиньпина. 

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В документе будут высказаны предложения по политическому урегулированию кризиса вокруг Украины и повторены уже звучавшие тезисы – о необходимости как уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран, так и серьезно относиться к опасениям в сфере безопасности. Кроме того, Ван И снова подчеркнул, что Китай «твердо стоит на стороне мира и диалога».

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг на этой же конференции заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Запада новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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