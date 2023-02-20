Bloomberg: план Китая по урегулированию на Украине включает прекращение поставок оружия
План КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине предполагает введение перемирия и отказ от поставок оружия Киеву, выяснил Bloomberg.
Опрошенные агентством дипломаты сочли маловероятным воплощение этого плана в жизнь, однако подчеркнули, что он может найти поддержку среди стран, не присоединившихся к санкциями против России.
Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что до конца февраля Пекин опубликует «концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности» на основе предложений Си Цзиньпина.
В документе будут высказаны предложения по политическому урегулированию кризиса вокруг Украины и повторены уже звучавшие тезисы – о необходимости как уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран, так и серьезно относиться к опасениям в сфере безопасности. Кроме того, Ван И снова подчеркнул, что Китай «твердо стоит на стороне мира и диалога».
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг на этой же конференции заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Запада новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит.