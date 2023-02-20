СВР сообщила об уничтожении большей части поставленной Киеву Западом техники
Большая часть военной техники, которую Запад уже поставил Киеву, была уничтожена во время российской спецоперации, сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР).
Там пояснили, что с декабря 2021 г. страны НАТО передали вооруженным силам Украины (ВСУ) 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. Кроме того, Украина получила 9800 ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО), 609 000 противотанковых выстрелов и 1,26 млн снарядов.
«Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками», – заявили в СВР.
Ранее 18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.
1 февраля директор СВР Сергей Нарышкин в беседе с «РИА Новости» заявил, что Запад расширяет объемы и перечень поставок наступательных вооружений Киеву, и, по его словам, США и их союзники готовы «вести войну с Россией до последнего украинца».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Запада новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит. Аналогичные заявления представитель Кремля делал не раз. В частности, летом 2022 г. Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, ее цели будут достигнуты в любом случае.