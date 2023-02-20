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СВР сообщила об уничтожении большей части поставленной Киеву Западом техники

Ведомости

Большая часть военной техники, которую Запад уже поставил Киеву, была уничтожена во время российской спецоперации, сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР).

Там пояснили, что с декабря 2021 г. страны НАТО передали вооруженным силам Украины (ВСУ) 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. Кроме того, Украина получила 9800 ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО), 609 000 противотанковых выстрелов и 1,26 млн снарядов.

«Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками», – заявили в СВР.

Ранее 18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

1 февраля директор СВР Сергей Нарышкин в беседе с «РИА Новости» заявил, что Запад расширяет объемы и перечень поставок наступательных вооружений Киеву, и, по его словам, США и их союзники готовы «вести войну с Россией до последнего украинца».

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Запада новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит. Аналогичные заявления представитель Кремля делал не раз. В частности, летом 2022 г. Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, ее цели будут достигнуты в любом случае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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