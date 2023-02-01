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Нарышкин заявил о расширении объемов поставок Киеву ударных наступательных вооружений

Ведомости

Запад расширяет объемы и перечень поставок ударных наступательных вооружений Киеву. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с «РИА Новости».

«Мы, конечно, констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений», — сказал он. 

По словам Нарышкина, это объясняется тем, что США и их союзники собираются «вести войну с Россией до последнего украинца».

25 января Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Также свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.

В тот же день США анонсировали передачу Украине 31 танка M1 Abrams, уточнив, что поставки военной техники займут месяцы. Позже президент США Джо Байден сообщил, что объем нового пакета военной помощи составит $400 млн. Он подчеркнул, что действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России.

Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд, который в том числе будет включать ракеты с дальностью 150 км.

Кроме того, после передачи Киеву танков страны НАТО стали активно обсуждать возможность поставок истребителей, писала газета Politico. Среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии. Президент Франции Эммануэль Макрон также не исключил возможность поставок самолетов Украине. Другой позиции придерживаются власти США и ФРГ, заявляя, что поставка истребителей Украине «на данный момент невозможна». 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. 

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных