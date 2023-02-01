Нарышкин заявил о расширении объемов поставок Киеву ударных наступательных вооружений

В тот же день США анонсировали передачу Украине 31 танка M1 Abrams, уточнив, что поставки военной техники займут месяцы. Позже президент США Джо Байден сообщил, что объем нового пакета военной помощи составит $400 млн. Он подчеркнул, что действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России.