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После танков в НАТО обсуждается вопрос о передаче Украине истребителей

Это потребует значительно больше времени и подготовки, чем поставка бронетехники
Владимир Кулагин Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Германия выступает против передачи истребителей-бомбардировщиков Tornado Украине / Reuters

Страны НАТО ведут внутренние обсуждения о возможности поставок истребителей Киеву, сообщило 26 января издание Politico со ссылкой на собственные источники среди чиновников и дипломатов. «Разговор более чем с шестью представителями западных военных ведомств и дипломатов подтверждает, что внутренние дебаты о возможности поставок Украине истребителей уже ведутся», – говорится в публикации Politico. Например, дипломат из северной европейской страны назвал вопрос передачи боевой авиации «следующим естественным шагом».

По словам участников переговоров, дебаты по авиакомпоненте могут оказаться еще более ожесточенными, чем споры о танках. На данный момент среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии. В Вашингтоне же, по словам одного из источников Politico, сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна». При этом тот же европейский дипломат напомнил, что «красная черта» в вопросе поставок вооружений на Украину уже не раз отодвигалась: летом 2022 г. ею считалась поставка РСЗО HIMARS, которые затем были переданы Киеву, аналогично произошло и с танками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных