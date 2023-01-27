После танков в НАТО обсуждается вопрос о передаче Украине истребителей

После танков в НАТО обсуждается вопрос о передаче Украине истребителейЭто потребует значительно больше времени и подготовки, чем поставка бронетехники
Страны НАТО ведут внутренние обсуждения о возможности поставок истребителей Киеву, сообщило 26 января издание Politico со ссылкой на собственные источники среди чиновников и дипломатов. «Разговор более чем с шестью представителями западных военных ведомств и дипломатов подтверждает, что внутренние дебаты о возможности поставок Украине истребителей уже ведутся», – говорится в публикации Politico. Например, дипломат из северной европейской страны назвал вопрос передачи боевой авиации «следующим естественным шагом».
По словам участников переговоров, дебаты по авиакомпоненте могут оказаться еще более ожесточенными, чем споры о танках. На данный момент среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии. В Вашингтоне же, по словам одного из источников Politico, сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна». При этом тот же европейский дипломат напомнил, что «красная черта» в вопросе поставок вооружений на Украину уже не раз отодвигалась: летом 2022 г. ею считалась поставка РСЗО HIMARS, которые затем были переданы Киеву, аналогично произошло и с танками.