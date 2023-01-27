После танков в НАТО обсуждается вопрос о передаче Украине истребителей

По словам участников переговоров, дебаты по авиакомпоненте могут оказаться еще более ожесточенными, чем споры о танках. На данный момент среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии. В Вашингтоне же, по словам одного из источников Politico, сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна». При этом тот же европейский дипломат напомнил, что «красная черта» в вопросе поставок вооружений на Украину уже не раз отодвигалась: летом 2022 г. ею считалась поставка РСЗО HIMARS, которые затем были переданы Киеву, аналогично произошло и с танками.