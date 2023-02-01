Reuters узнал о планах США поставить Украине ракеты большой дальности

По данным Reuters, производитель вооружения Boeing предложил передать Киеву GLSDB еще в ноябре, ранее ожидалось, что ракеты прибудут на Украину к весне. Boeing производит ракеты совместно с Saab Group, они управляются с помощью GPS, могут быть использованы в любых погодных условиях. Запускаются GLSDB из ракетных комплексов типа РСЗО M270 и HIMARS.