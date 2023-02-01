Reuters узнал о планах США поставить Украине ракеты большой дальности
США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $2,2 млрд, в него могут войти ракеты большой дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников, знакомых с вопросом.
Речь идет о самонаводящихся ракетах GLSDB, дальность которых составляет 150 км. Уточняется, что США отклонили просьбу Украины поставить ракеты ATACMS с дальностью 297 км.
По данным Reuters, производитель вооружения Boeing предложил передать Киеву GLSDB еще в ноябре, ранее ожидалось, что ракеты прибудут на Украину к весне. Boeing производит ракеты совместно с Saab Group, они управляются с помощью GPS, могут быть использованы в любых погодных условиях. Запускаются GLSDB из ракетных комплексов типа РСЗО M270 и HIMARS.
Ожидается, что о новых поставках вооружения будет объявлено уже на этой неделе. Помимо ракет большой дальности, пакет также будет включать оборудование для ПВО Patriot, боеприпасы, противотанковое оружие Javelin, утверждают собеседники агентства.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. В частности, с начала боевых действий США уже предоставили Украине вооружения на сумму около $27,2 млрд.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.