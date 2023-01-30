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Макрон не исключил поставку Украине истребителей

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте .

«По определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев», – сказал Макрон, отвечая на вопрос, готова ли Франция поставить Украине самолеты (цитата по ТАСС).

Французский президент пояснил, что первый – это полезность таких поставок для украинской армии, в частности, с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй, чтобы поставки не приводили к эскалации. Третий критерий состоит в том, чтобы эти поставки не ослабляли обороноспособность страны, добавил Макрон.

Песков заявил о невозможности «изменить ход событий» поставками вооружений Киеву

Вопрос поставок истребителей Киеву поднимается с весны 2022 г. В том же месяце Польша предлагала передать Киеву МиГ-29 в обмен на компенсацию ей в виде F-16, но официально США не одобрили эту инициативу. 25 января 2023 г. польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Варшава весной тайно передала Украине «некоторое количество» МиГ-29 по частям под видом деталей.

26 января Politico сообщило, что страны НАТО ведут внутренние обсуждения возможности поставок истребителей Киеву. По словам участников переговоров, дебаты по авиакомпоненте могут оказаться еще более ожесточенными, чем споры о танках. На данный момент среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии.

В Вашингтоне же, по словам одного из источников Politico, сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна». Аналогичную позицию занял и Берлин, 25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность поставок боевых самолетов, объяснив это желанием не допускать дальнейшую военную эскалацию.

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Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно говорил, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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