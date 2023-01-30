Макрон не исключил поставку Украине истребителей
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте .
«По определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев», – сказал Макрон, отвечая на вопрос, готова ли Франция поставить Украине самолеты (цитата по ТАСС).
Французский президент пояснил, что первый – это полезность таких поставок для украинской армии, в частности, с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй, чтобы поставки не приводили к эскалации. Третий критерий состоит в том, чтобы эти поставки не ослабляли обороноспособность страны, добавил Макрон.
Вопрос поставок истребителей Киеву поднимается с весны 2022 г. В том же месяце Польша предлагала передать Киеву МиГ-29 в обмен на компенсацию ей в виде F-16, но официально США не одобрили эту инициативу. 25 января 2023 г. польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Варшава весной тайно передала Украине «некоторое количество» МиГ-29 по частям под видом деталей.
26 января Politico сообщило, что страны НАТО ведут внутренние обсуждения возможности поставок истребителей Киеву. По словам участников переговоров, дебаты по авиакомпоненте могут оказаться еще более ожесточенными, чем споры о танках. На данный момент среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии.
В Вашингтоне же, по словам одного из источников Politico, сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна». Аналогичную позицию занял и Берлин, 25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность поставок боевых самолетов, объяснив это желанием не допускать дальнейшую военную эскалацию.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно говорил, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации.