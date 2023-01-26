Медведев заявил о невозможности существования Украины без денег и оружия Запада

Медведев раскритиковал позицию Зеленского по вопросам переговоров с Россией. Он иронично отметил, что украинский президент заявляет, что ему «не о чем и не с кем говорить», а сам якобы является «мощным закаленным в сражениях полководцем» и «фигурой вселенского масштаба».