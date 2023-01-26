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Медведев заявил о невозможности существования Украины без денег и оружия Запада

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский стал «цирковой собачкой», которая слушает указания Запада, без денег и оружия НАТО Украина и ее лидер не смогут просуществовать и дня. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вот, скажем, очевидное: нелепая опереточная фигурка в зеленой засаленной футболке зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег. Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев раскритиковал позицию Зеленского по вопросам переговоров с Россией. Он иронично отметил, что украинский президент заявляет, что ему «не о чем и не с кем говорить», а сам якобы является «мощным закаленным в сражениях полководцем» и «фигурой вселенского масштаба».

По словам зампреда Совбеза, целью «бессмысленных заявлений» Зеленского является получение новой военной помощи от Запада. Украинский лидер ежедневно повторяет мантру о «непонятном, коварном и опасном враге» и призывает дать больше «бабла и оружия», добавил Медведев.

В то же время, пишет зампред Совбеза, поведение Зеленского поощряют западные политики, «которые регулярно навещают больного по месту жительства» и делают ему «денежные, оружейные и словесные инъекции». В заключение Медведев напомнил сюжет басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

«Ведь легендарная Моська была прославлена в веках своей недюжинной силой и отчаянной храбростью прежде всего благодаря кипящим в ней гормонам, уличным зевакам и терпению слона», — отметил он. 

Накануне, 25 января, Германия сообщила о планах поставить ВСУ 14 танков Leopard 2. Согласно заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца, Берлин также разрешит союзникам реэкспортировать свои Leopard 2 на Украину. 

Позже аналогичное решение последовало в Вашингтоне: США передадут Киеву 31 танк M1 Abrams. После этого Зеленский призвал Запад поставить на Украину дальнобойные ракеты и самолеты.

Ранее сегодня, 26 января, в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача танков кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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