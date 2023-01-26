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Зеленский подтвердил продвижение российских войск на востоке

Ведомости

Российские войска продвигаются в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News.

«На востоке они продвигаются вперед», — сказал он.

Ранее сегодня власти ДНР сообщили, что российские военные вошли в Угледар и закрепились на окраинах города. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский добавил, что украинские войска пытаются проводить контратаки, однако по противнику наносит удары российская артиллерия.

23 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы продвигаются на всех участках линии соприкосновения в регионе. Накануне, 25 января, он сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут бои в кварталах Артемовска, которые до недавнего времени были под контролем ВСУ.

Минобороны РФ ранее также отчитывалось о продолжающемся наступлении ВС РФ на Донецком направлении. 12 января российские силы взяли под контроль Соледар. Потерю города накануне также признал представитель ВСУ Сергей Череватов. После этого оборонное ведомство стало регулярно отчитываться об освобождении населенных пунктов в ДНР. Так, 18 января под контроль России перешла Соль, 20 января — Клещеевка, 21 января — Двуречье, а 23 января — Краснополье.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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