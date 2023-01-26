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В ДНР сообщили о закреплении российских войск на окраинах Угледара

Ведомости

Российские войска вошли в Угледар, закрепившись на его окраинах, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«Закрепились на окраинах (Угледара), тем самым сковывают силы противника», – приводит его слова «РИА Новости».

ВСУ при этом пытаются контратаковать, по ним наносятся удары артиллерии, добавил Кимаковский.

Ранее в этом месяце российские силы взяли под контроль Соледар, что, по словам ври главы ДНР Дениса Пушилина, откроет для российских войск путь на Артемовск (украинское название – Бахмут), Северск, Славянск и Краматорск. После взятия Соледара Минобороны также отчиталось об освобождении населенных пунктов Соль, Клещеевка, Двуречье и Краснополье в ДНР.

23 января Пушилин заявил, что российские силы продвигаются на всех участках линии соприкосновения в регионе. Он отметил важность высот вокруг Клещеевки, которые на тот момент, как утверждал Пушилин, «Вагнер» почти взял под контроль. По его словам, взятие высот вокруг вокруг Клещеевки на юге от Артемовска дает определенные возможности, в частности, для оперативного контроля путей снабжения украинских войск. 25 января он сообщил о боях в кварталах Артемовска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных