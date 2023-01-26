В ДНР сообщили о закреплении российских войск на окраинах Угледара

23 января Пушилин заявил, что российские силы продвигаются на всех участках линии соприкосновения в регионе. Он отметил важность высот вокруг Клещеевки, которые на тот момент, как утверждал Пушилин, «Вагнер» почти взял под контроль. По его словам, взятие высот вокруг вокруг Клещеевки на юге от Артемовска дает определенные возможности, в частности, для оперативного контроля путей снабжения украинских войск. 25 января он сообщил о боях в кварталах Артемовска.