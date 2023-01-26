В ДНР сообщили о закреплении российских войск на окраинах Угледара
Российские войска вошли в Угледар, закрепившись на его окраинах, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
«Закрепились на окраинах (Угледара), тем самым сковывают силы противника», – приводит его слова «РИА Новости».
ВСУ при этом пытаются контратаковать, по ним наносятся удары артиллерии, добавил Кимаковский.
Ранее в этом месяце российские силы взяли под контроль Соледар, что, по словам ври главы ДНР Дениса Пушилина, откроет для российских войск путь на Артемовск (украинское название – Бахмут), Северск, Славянск и Краматорск. После взятия Соледара Минобороны также отчиталось об освобождении населенных пунктов Соль, Клещеевка, Двуречье и Краснополье в ДНР.
23 января Пушилин заявил, что российские силы продвигаются на всех участках линии соприкосновения в регионе. Он отметил важность высот вокруг Клещеевки, которые на тот момент, как утверждал Пушилин, «Вагнер» почти взял под контроль. По его словам, взятие высот вокруг вокруг Клещеевки на юге от Артемовска дает определенные возможности, в частности, для оперативного контроля путей снабжения украинских войск. 25 января он сообщил о боях в кварталах Артемовска.