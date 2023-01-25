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ВСУ признали потерю Соледара

Ведомости

Город Соледар перешел под контроль российский сил, подтвердил представитель вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватов Agence France-Presse (AFP).

«После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда [из Соледара], <...> чтобы отступить на подготовленные позиции», — пояснил он (цитата по ТАСС). 

Минобороны РФ заявило, что Соледар полностью перешел под контроль российских сил 12 января. Благодаря полному освобождению города у российской армии появится возможность перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске, отметили в ведомстве. Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнял, что взятие Соледара откроет для российских войск путь на Артемовск, Северск, Славянск и Краматорск.  

Позже в Минобороны добавили, что в освобождении города участвовала разнородная группировка войск, в частности, штурм кварталов провели отряды ЧВК «Вагнер». 

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара вечером 11 января. По его словам, украинские военные, которые не захотели сдаваться в плен, были уничтожены. После этого «Вагнер» приступил к зачистке соляных шахт в городе, уточнил Пригожин. 

После взятия Соледара Минобороны также отчиталось об освобождении населенных пунктов Соль, Клещеевка, Двуречье и Краснополье в ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Ранее по теме: Пушилин сообщил о продвижении сил России на всех участках линии соприкосновения в ДНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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