ВСУ признали потерю Соледара
Город Соледар перешел под контроль российский сил, подтвердил представитель вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватов Agence France-Presse (AFP).
«После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда [из Соледара], <...> чтобы отступить на подготовленные позиции», — пояснил он (цитата по ТАСС).
Минобороны РФ заявило, что Соледар полностью перешел под контроль российских сил 12 января. Благодаря полному освобождению города у российской армии появится возможность перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске, отметили в ведомстве. Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнял, что взятие Соледара откроет для российских войск путь на Артемовск, Северск, Славянск и Краматорск.
Позже в Минобороны добавили, что в освобождении города участвовала разнородная группировка войск, в частности, штурм кварталов провели отряды ЧВК «Вагнер».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара вечером 11 января. По его словам, украинские военные, которые не захотели сдаваться в плен, были уничтожены. После этого «Вагнер» приступил к зачистке соляных шахт в городе, уточнил Пригожин.
После взятия Соледара Минобороны также отчиталось об освобождении населенных пунктов Соль, Клещеевка, Двуречье и Краснополье в ДНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.