Пушилин сообщил о продвижении сил России на всех участках линии соприкосновения в ДНР
Российские подразделения продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
«[Российские силы] продвигаются практически на всех направлениях фронта. Важными были высоты вокруг [Клещеевки], они тоже практически уже контролируются подразделениями "Вагнера"», – отметил Пушилин (цитата по ТАСС).
По его словам, взятие высот вокруг вокруг Клещеевки на юге от Артемовска дает определенные возможности. В частности, для оперативного контроля путей снабжения украинских войск.
21 января о переходе Двуречья под контроль российских сил сообщило Минобороны. Утверждалось, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, 12 января был освобожден Соледар, 18 января — населенный пункт Соль, а 20 января — Клещеевка.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.