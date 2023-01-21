Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Двуречье в ДНР

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ), как утверждается, составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, противник потерял две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30. В ДНР также был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37. За последние сутки в ДНР также был сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины и уничтожены беспилотники, добавили в Минобороны.