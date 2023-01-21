Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Двуречье в ДНР
Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии взяли под контроль поселок Двуречье Донецной народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье (ДНР)», – говорится в сводке оборонного ведомства.
Потери вооруженных сил Украины (ВСУ), как утверждается, составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, противник потерял две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30. В ДНР также был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37. За последние сутки в ДНР также был сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины и уничтожены беспилотники, добавили в Минобороны.
Двуречье – бывший поселок городского типа в Донецкой области, вошедший в состав города Соледар. Как ранее сообщало Минобороны, вечером 12 января Соледар был полностью взят под контроль российскими военными. Там подчеркнули, что благодаря полному освобождению Соледара у российской армии появится возможность перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске (Бахмуте) и взять в котел оставшиеся в нем украинские войска.
20 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью». Пушилин отметил, что после освобождения населенного пункта Клещеевка под Артемовском «там открываются новые горизонты и <...> кардинальное улучшение позиций».