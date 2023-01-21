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Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Двуречье в ДНР

Ведомости

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии взяли под контроль поселок Двуречье Донецной народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье (ДНР)», – говорится в сводке оборонного ведомства.

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ), как утверждается, составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, противник потерял две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30. В ДНР также был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37. За последние сутки в ДНР также был сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины и уничтожены беспилотники, добавили в Минобороны.

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Двуречье – бывший поселок городского типа в Донецкой области, вошедший в состав города Соледар. Как ранее сообщало Минобороны, вечером 12 января Соледар был полностью взят под контроль российскими военными. Там подчеркнули, что благодаря полному освобождению Соледара у российской армии появится возможность перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске (Бахмуте) и взять в котел оставшиеся в нем украинские войска.

20 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью». Пушилин отметил, что после освобождения населенного пункта Клещеевка под Артемовском «там открываются новые горизонты и <...> кардинальное улучшение позиций».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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