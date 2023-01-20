США указали на успехи ВС России в районе Соледара и Артемовска
В Белом доме признали, что Россия добилась прогресса в районе Соледара и Артемовска (украинское название – Бахмут). Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
«Я скажу, как говорил и раньше, что они достигли постепенного прогресса в обоих этих районах», – сказал он (цит. по ТАСС).
При этом Кирби отметил, что США продолжают считать эти города спорными территориями. Он также подчеркнул, что взятие Соледара и Артемовска «не изменит стратегическую динамику на поле боя».
Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем и ночью». Пушилин отметил, что после освобождения населенного пункта Клещеевка под Артемовском «там открываются новые горизонты и <...> кардинальное улучшение позиций».
12 января Соледар был полностью взят под контроль российскими военными. В Минобороны подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. По словам Пушилина, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.