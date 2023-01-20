Spiegel: разведка Германии сообщила о больших потерях ВСУ под Артемовском
Служба внешней разведки (BND) ФРГ доложила бундестагу на секретном совещании о высоких потерях, которые ВСУ несут в боях за Артемовск (украинское название – Бахмут), пишет Der Spiegel.
По информации разведки, речь идет о трехзначном числе убитых ежедневно. Разведка предупредила депутатов, что взятие под контроль города ВС России позволит российским войскам в дальнейшем продолжить наступление на этом направлении. Россия, утверждает BND, якобы также несет потери.
Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Артемовск близок к оперативному окружению. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем и ночью». После освобождения населенного пункта Клещеевка под Артемовском откроются «новые горизонты», добавил он.
Ранее сегодня Минобороны России сообщило о взятии под контроль российскими военными Клещеевки. Накануне, 19 января, об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, Клещеевка «является одним из важных пригородов» Артемовска. Вместе с тем Минобороны рассказало об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.
12 января Соледар был полностью взят под контроль российскими военными. В Минобороны подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. По словам Пушилина, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.