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Spiegel: разведка Германии сообщила о больших потерях ВСУ под Артемовском

Ведомости

Служба внешней разведки (BND) ФРГ доложила бундестагу на секретном совещании о высоких потерях, которые ВСУ несут в боях за Артемовск (украинское название – Бахмут), пишет Der Spiegel.

По информации разведки, речь идет о трехзначном числе убитых ежедневно. Разведка предупредила депутатов, что взятие под контроль города ВС России позволит российским войскам в дальнейшем продолжить наступление на этом направлении. Россия, утверждает BND, якобы также несет потери.

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Артемовск близок к оперативному окружению. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем и ночью». После освобождения населенного пункта Клещеевка под Артемовском откроются «новые горизонты», добавил он.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило о взятии под контроль российскими военными Клещеевки. Накануне, 19 января, об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, Клещеевка «является одним из важных пригородов» Артемовска. Вместе с тем Минобороны рассказало об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.

12 января Соледар был полностью взят под контроль российскими военными. В Минобороны подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. По словам Пушилина, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее по теме: Пушилин сообщил о близости к оперативному окружению Артемовска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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