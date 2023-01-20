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Пушилин сообщил о близости к оперативному окружению Артемовска

Ведомости

Артемовск (украинское название – Бахмут) близок к оперативному окружению. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на церемонии открытия первого полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика», передает ТАСС. 

«По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК "Вагнер", находящиеся там», – сказал он.

По словам Пушилина бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем и ночью». Врио главы ДНР отметил, что после освобождения населенного пункта Клещеевка под Артемовском «там открываются новые горизонты и <...> кардинальное улучшение позиций».

Ранее сегодня Минобороны России сообщило о взятии под контроль российскими военными Клещеевки. Накануне, 19 января, об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, Клещеевка «является одним из важных пригородов» Артемовска. Вместе с тем Минобороны рассказало об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области. 

12 января Соледар был полностью взят под контроль российскими военными. В Минобороны подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. По словам Пушилина, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее по теме: Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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