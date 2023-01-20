Пушилин сообщил о близости к оперативному окружению Артемовска

12 января Соледар был полностью взят под контроль российскими военными. В Минобороны подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. По словам Пушилина, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.