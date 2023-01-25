Пушилин заявил о боях в подконтрольных ВСУ кварталах Артемовска
Российские военные ведут бои в кварталах Артемовска, которые еще недавно были под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно еще удерживались противником», — заявил он (цитата по ТАСС).
Пушилин отметил роль ЧВК «Вагнер» в продвижении в городе, а также назвал боевые действия в населенном пункте «достаточно жесткими».
23 января врио главы ЛНР заявил, что российские силы продвигаются на всех участках линии соприкосновения в регионе. Он отметил важность высот вокруг Клещеевки, которые на тот момент, как утверждал Пушилин, «Вагнер» почти взял под контроль. По его словам, взятие высот вокруг вокруг Клещеевки на юге от Артемовска дает определенные возможности, в частности, для оперативного контроля путей снабжения украинских войск.
Накануне, 24 января, он сообщил, что у ВСУ осталась только одна дорога в Артемовск, все остальные пути для украинской армии отрезаны.
12 января Минобороны РФ отчиталось об освобождении Соледара. После этого оборонное ведомство стало регулярно сообщать о переходе под контроль России населенных пунктов в ДНР. Так, 18 января была освобождена Соль, 20 января — Клещеевка, 21 января — Двуречье, а 23 января — Краснополье.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.