В Кремле указали на усиление прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине

«Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления, что направление различных сил вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. И в Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мною столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет», – рассказал Песков.