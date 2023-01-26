В Кремле указали на усиление прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине
Действия западных стран в отношении конфликта на Украине, включая поставки тяжелой бронетехники Киеву, воспринимаются Москвой как их прямая вовлеченность в него, причем эта вовлеченность растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На брифинге Пескова спросили, как в Кремле воспринимают заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон поставляет танки не для борьбы с Россией, а для борьбы Украины за свободу, а действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России.
«Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления, что направление различных сил вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. И в Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мною столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет», – рассказал Песков.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не пренебрегают предупреждениями российской стороны о недопустимости пересечения «красных линий» на фоне передачи Украине оружия. При этом, как сообщалось ранее, высокопоставленный представитель американской администрации выразил надежду, что поставки оружия позволят Киеву захватить утраченные территории, включая Крым. «Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России, но и возможность для возврата суверенной территории. Крым – это Украина», – заявил он.
Вечером 25 января стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона». Незадолго до этого Берлин сообщил о планах поставить ВСУ 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению канцлера Олафа Шольца, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.
Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.