В Белом доме прокомментировали предупреждения России о «красных линиях»

«Мы не воспринимаем то, что они говорят, пренебрежительно. Но говоря это: танки должны помочь Украине эффективно бороться на открытом пространстве, чтобы защитить их суверенитет и территории и вернуть территории», – цитирует Кирби пресс-служба Белого дома.