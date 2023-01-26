В Белом доме прокомментировали предупреждения России о «красных линиях»
США не пренебрегают предупреждениями российской стороны о недопустимости пересечения «красных линий» на фоне передачи Украине оружия, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы не воспринимаем то, что они говорят, пренебрежительно. Но говоря это: танки должны помочь Украине эффективно бороться на открытом пространстве, чтобы защитить их суверенитет и территории и вернуть территории», – цитирует Кирби пресс-служба Белого дома.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России. По его словам, Вашингтон помогает Украине «защищать ее суверенитет и территориальную целостность». При этом высокопоставленный представитель американской администрации выразил надежду, что поставки оружия позволят Киеву захватить утраченные территории, включая Крым.
Ранее стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «эти танки сгорят, как и вся остальная западная военная техника».