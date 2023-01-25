Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада
Действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России, заявил президент США Джо Байден во время объявления очередного пакета военной помощи для Киева.
«Сегодняшнее объявление основано на приверженности стран по всему миру во главе с Соединенными Штатами Америки помогать Украине защищать ее суверенитет и территориальную целостность. Это не угроза наступления на Россию», – подчеркнул Байден (цитата по «РИА Новости»).
При этом высокопоставленный представитель американской администрации выразил надежду, что поставки оружия позволят Киеву захватить утраченные территории, включая Крым. «Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России, но и возможность для возврата суверенной территории. Крым – это Украина», – заявил он.
Ранее сегодня стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня отметил, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.