Захарова: заявления Бербок о танках подтверждают спланированную против России войну

Дипломат указала на цитату Бербок с заседания ПАСЕ о том, что необходимо больше делать для защиты Украины, в том числе по вопросу танков. «Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру "найди виновного" в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – заявила Бербок.