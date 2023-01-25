Захарова: заявления Бербок о танках подтверждают спланированную против России войну
Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о поставках танков Украине подтверждают заранее спланированную против России войну, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат указала на цитату Бербок с заседания ПАСЕ о том, что необходимо больше делать для защиты Украины, в том числе по вопросу танков. «Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру "найди виновного" в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – заявила Бербок.
«Если прибавить к этому откровения [экс-канцлера ФРГ Ангелы] Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что «вы не слышали», – отметила Захарова.
Ранее сегодня Германия объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению канцлера Олафа Шольца, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня отметил, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Ущерб от поставок ляжет на плечи европейских граждан, а США, скорее всего, останутся с «хорошими барышами».
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.