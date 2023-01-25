Посол России назвал шаг Берлина поставить Украине Leopard 2 крайне опасным

Дипломат заявил, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении конфликта на Украине. Страна настроена «на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями», – сказал он. Нечаев заявил, что вышеупомянутое решение немецких властей означает «окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом» за преступления нацизма во время Великой Отечественной войны.