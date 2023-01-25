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Посол России назвал шаг Берлина поставить Украине Leopard 2 крайне опасным

Ведомости

Решение Германии поставить Украине танки Leopard 2 крайне опасно, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Этот шаг переводит украинский конфликт на новый уровень противостояния, подчеркнул он.

«Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него. К сожалению, это происходит снова и снова», – сказал Нечаев, заявление которого передает пресс-служба посольства РФ в Германии

Дипломат заявил, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении конфликта на Украине. Страна настроена «на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями», – сказал он. Нечаев заявил, что вышеупомянутое решение немецких властей означает «окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом» за преступления нацизма во время Великой Отечественной войны.

«Указанное решение Берлин принял в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч советских граждан. Оно разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставит под сомнение возможность их нормализации в обозримом будущем», – отмечается в комментарии Нечаева.

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца сообщил, что страна объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов вооруженных сил Бундесвера. Согласно заявлению, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.

Ранее по теме: Песков оценил план поставок танков Abrams Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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