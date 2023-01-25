Картаполов заявил о преимуществе российских Т-90 перед немецкими Leopard

«Танки Leopard неплохие, я скажу даже, что по ряду характеристик более эффективны, чем Abrams. Но тем не менее если сравнивать с нашими Т-90, то они существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите, включая ее активную составляющую», — сказал он (цитата по ТАСС).