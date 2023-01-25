Картаполов заявил о преимуществе российских Т-90 перед немецкими Leopard
Танки Leopard эффективнее, чем Abrams, однако они существенно уступают российским Т-90. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия-24».
«Танки Leopard неплохие, я скажу даже, что по ряду характеристик более эффективны, чем Abrams. Но тем не менее если сравнивать с нашими Т-90, то они существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите, включая ее активную составляющую», — сказал он (цитата по ТАСС).
Картаполов добавил, что угрозу для безопасности России представляют не поставки танков Leopard Украине, а возможное формирование танковых соединений украинской армии. Комментируя возможные поставки США истребителей F-16 Киеву, депутат Госдумы отметил, что подготовка летных экипажей занимает годы.
В Кремле неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки западными странами наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе. Он предупредил, что в таком случае России придется использовать «более мощное оружие».