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Картаполов заявил о преимуществе российских Т-90 перед немецкими Leopard

Ведомости

Танки Leopard эффективнее, чем Abrams, однако они существенно уступают российским Т-90. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия-24».

«Танки Leopard неплохие, я скажу даже, что по ряду характеристик более эффективны, чем Abrams. Но тем не менее если сравнивать с нашими Т-90, то они существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите, включая ее активную составляющую», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Картаполов добавил, что угрозу для безопасности России представляют не поставки танков Leopard Украине, а возможное формирование танковых соединений украинской армии. Комментируя возможные поставки США истребителей F-16 Киеву, депутат Госдумы отметил, что подготовка летных экипажей занимает годы. 

Накануне, 24 января, Германия приняла решение поставить Украине боевые танки Leopard, писало издание Der Spiegel. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. По данным ряда американских СМИ, президент США Джо Байден также может объявить о передаче Киеву танков Abrams уже сегодня, 25 января. 

В Кремле неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки западными странами наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе. Он предупредил, что в таком случае России придется использовать «более мощное оружие».  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных