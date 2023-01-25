США решили передать Украине 31 танк Abrams
США передадут Украине 31 танк M1 Abrams, заявил на брифинге представитель вашингтонской администрации.
«Сегодняшнее объявление о том, что США намерены направить Украине 31 танк M1 Abrams, является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя», – отметил он (цитата по ТАСС).
Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона». Поставка M1 Abrams Киеву займет «месяцы, а не недели», добавил представитель администрации президента Джо Байдена.
Ранее сегодня стало известно, что ФРГ решила отправить Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению канцлера Олафа Шольца, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня отметил, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.