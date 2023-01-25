США решили передать Украине 31 танк Abrams

«Сегодняшнее объявление о том, что США намерены направить Украине 31 танк M1 Abrams, является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя», – отметил он (цитата по ТАСС).