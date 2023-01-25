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Политика

США решили передать Украине 31 танк Abrams

Ведомости

США передадут Украине 31 танк M1 Abrams, заявил на брифинге представитель вашингтонской администрации.

«Сегодняшнее объявление о том, что США намерены направить Украине 31 танк M1 Abrams, является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя», – отметил он (цитата по ТАСС).

Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона». Поставка M1 Abrams Киеву займет «месяцы, а не недели», добавил представитель администрации президента Джо Байдена.

Ранее сегодня стало известно, что ФРГ решила отправить Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению канцлера Олафа Шольца, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня отметил, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных