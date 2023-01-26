Украина может получить не менее 170 западных танков в 2023 году

Параллельно о планах передачи ВСУ танков Leopard 2 стали заявлять представители стран-эксплуатантов – Нидерландов, Португалии, Испании. Ранее о своем желании передать 12 таких танков заявила Польша, о такой возможности в случае разрешения Германии сообщали Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция. Среди всех получивших до начала СВО эксплуатантов этих танков из НАТО о планах их передачи не заявляли только Греция и Турция. По информации американского канала ABC News, на встрече в Рамштайне 20 января суммарно были анонсированы поставки около 100 танков Leopard 2. Ранее Великобритания заявила о готовности поставить Украине 12 танков Challenger 2 британского производства. По словам источника, близкого к Минобороны России, с начала СВО Украине было передано не менее 200 танков советской разработки Т-72 и Т-55 из арсеналов восточноевропейских стран – членов НАТО.