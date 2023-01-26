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Украина может получить не менее 170 западных танков в 2023 году

Ранее ей было поставлено более 200 советских танков
Глеб Мишутин Владимир Кулагин Алексей Никольский
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна придерживается позиции о необходимости избежать эскалации между НАТО и Россией / AP

Правительство Германии после нескольких месяцев сопротивления приняло решение отправить Украине танки Leopard 2А6 из состава бундесвера в количестве 14 единиц и разрешить другим европейским эксплуатантам танков этого типа передать их Украине. Об этом решении сообщил представитель правительства, а затем подтвердил канцлер Олаф Шольц. При этом он отметил, что ФРГ придерживается позиции о необходимости избежать эскалации между НАТО и Россией. Посольство России в Германии выступило с заявлением, что решение правительства ФРГ «крайне опасно, оно переводит конфликт на новый уровень противостояния». По заявлению министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки будут переданы не ранее чем через 3–4 месяца.

Параллельно о планах передачи ВСУ танков Leopard 2 стали заявлять представители стран-эксплуатантов – Нидерландов, Португалии, Испании. Ранее о своем желании передать 12 таких танков заявила Польша, о такой возможности в случае разрешения Германии сообщали Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция. Среди всех получивших до начала СВО эксплуатантов этих танков из НАТО о планах их передачи не заявляли только Греция и Турция. По информации американского канала ABC News, на встрече в Рамштайне 20 января суммарно были анонсированы поставки около 100 танков Leopard 2. Ранее Великобритания заявила о готовности поставить Украине 12 танков Challenger 2 британского производства. По словам источника, близкого к Минобороны России, с начала СВО Украине было передано не менее 200 танков советской разработки Т-72 и Т-55 из арсеналов восточноевропейских стран – членов НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных