Украина может получить не менее 170 западных танков в 2023 году

Украина может получить не менее 170 западных танков в 2023 годуРанее ей было поставлено более 200 советских танков
Правительство Германии после нескольких месяцев сопротивления приняло решение отправить Украине танки Leopard 2А6 из состава бундесвера в количестве 14 единиц и разрешить другим европейским эксплуатантам танков этого типа передать их Украине. Об этом решении сообщил представитель правительства, а затем подтвердил канцлер Олаф Шольц. При этом он отметил, что ФРГ придерживается позиции о необходимости избежать эскалации между НАТО и Россией. Посольство России в Германии выступило с заявлением, что решение правительства ФРГ «крайне опасно, оно переводит конфликт на новый уровень противостояния». По заявлению министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки будут переданы не ранее чем через 3–4 месяца.
Параллельно о планах передачи ВСУ танков Leopard 2 стали заявлять представители стран-эксплуатантов – Нидерландов, Португалии, Испании. Ранее о своем желании передать 12 таких танков заявила Польша, о такой возможности в случае разрешения Германии сообщали Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция. Среди всех получивших до начала СВО эксплуатантов этих танков из НАТО о планах их передачи не заявляли только Греция и Турция. По информации американского канала ABC News, на встрече в Рамштайне 20 января суммарно были анонсированы поставки около 100 танков Leopard 2. Ранее Великобритания заявила о готовности поставить Украине 12 танков Challenger 2 британского производства. По словам источника, близкого к Минобороны России, с начала СВО Украине было передано не менее 200 танков советской разработки Т-72 и Т-55 из арсеналов восточноевропейских стран – членов НАТО.