Зеленский заявил о необходимости поставок Киеву западных ракет и самолетов
Украине необходимы поставки западных дальнобойных ракет и самолетов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к жителям страны.
«Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно – мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», – сказал он.
Зеленский также поблагодарил союзников Украины за решение начать поставки западных танков, назвав главной задачей обеспечение их оперативности и объема, а также скорости обучения экипажей ВСУ.
Вечером 25 января стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона». Незадолго до этого Берлин сообщил о планах поставить ВСУ 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению канцлера Олафа Шольца, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.
Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.