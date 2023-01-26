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Минобороны сообщило о продолжении наступления ВС РФ в районе Угледара

Ведомости

Российские военные продолжают наступление на южнодонецком и запорожском направлениях, в районе Угледара в ДНР противнику было нанесено огневое поражение. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая наступательные действия, нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка и Левадное Запорожской области», — говорится в очередной сводке ведомства.

В общей сложности на этих направлениях противник потерял до 60 человек, уточнили в Минобороны. Также в районах Угледара (ДНР), Червоного и Канцеровки (Запорожская область) были уничтожены два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Кроме того, около Угледара был сбит украинский самолет Су-25, добавили в министерстве.

Как отмечает Минобороны, на купянском направлении противник потерял по 20 военнослужащих, а на краснолиманском — до 70-ти убитыми и ранеными. Отмечается, что на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в ходе наступления заняли более выгодные позиции. За сутки там было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.

На Херсонском направлении российские военные ликвидировали три гаубицы Д-20, самоходную гаубицу «Гвоздика», а также две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

Ранее сегодня власти ДНР сообщили, что российские военные вошли в Угледар и закрепились на окраинах города. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский добавил, что украинские войска пытаются проводить контратаки, однако по противнику наносит удары российская артиллерия.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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