Минобороны сообщило о продолжении наступления ВС РФ в районе Угледара

В общей сложности на этих направлениях противник потерял до 60 человек, уточнили в Минобороны. Также в районах Угледара (ДНР), Червоного и Канцеровки (Запорожская область) были уничтожены два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Кроме того, около Угледара был сбит украинский самолет Су-25, добавили в министерстве.