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Минобороны сообщило о попытке украинских диверсантов высадиться на левый берег Днепра

Ведомости

Российские военные пресекли попытку украинских диверсантов высадиться на левый берег Днепра. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«На Херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра», — говорится в очередной сводке ведомства. 

На этом направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, уточнили в Минобороны. Также российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, потери противника составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, российская армия уничтожила в районе Разлива и Константиновки в ДНР два склада боеприпасов ВСУ. 

На Краснолиманском направлении было уничтожено более 20 украинских военных, а на Запорожском — свыше 60-ти. На Купянском направлении Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах Масютовки, Купянска и Гряниковки Харьковской области, а также Новоселовского ЛНР. Там же были пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп противника. В результате ВСУ потеряли более 90 человек за сутки на этом направлении, уточнили в Минобороны. 

Кроме того, российская армия сбила украинские самолет Су-27 в ДНР и вертолет Ми-8 в Запорожской области, отчитались в ведомстве.

Накануне, 24 января, Минобороны РФ также сообщало о продолжающемся наступлении ВС РФ на Донецком направлении. Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о боях в кварталах Артемовска, которые еще недавно были под контролем ВСУ. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных