На Краснолиманском направлении было уничтожено более 20 украинских военных, а на Запорожском — свыше 60-ти. На Купянском направлении Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах Масютовки, Купянска и Гряниковки Харьковской области, а также Новоселовского ЛНР. Там же были пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп противника. В результате ВСУ потеряли более 90 человек за сутки на этом направлении, уточнили в Минобороны.