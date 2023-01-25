Минобороны сообщило о попытке украинских диверсантов высадиться на левый берег Днепра
Российские военные пресекли попытку украинских диверсантов высадиться на левый берег Днепра. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На Херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра», — говорится в очередной сводке ведомства.
На этом направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, уточнили в Минобороны. Также российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, потери противника составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, российская армия уничтожила в районе Разлива и Константиновки в ДНР два склада боеприпасов ВСУ.
На Краснолиманском направлении было уничтожено более 20 украинских военных, а на Запорожском — свыше 60-ти. На Купянском направлении Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах Масютовки, Купянска и Гряниковки Харьковской области, а также Новоселовского ЛНР. Там же были пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп противника. В результате ВСУ потеряли более 90 человек за сутки на этом направлении, уточнили в Минобороны.
Кроме того, российская армия сбила украинские самолет Су-27 в ДНР и вертолет Ми-8 в Запорожской области, отчитались в ведомстве.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.