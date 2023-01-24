Минобороны сообщило о продолжении наступательных действий на Донецком направлении
В минувшие сутки российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«На Донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного военного округа. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики», – рассказали там.
В результате ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, одну РСЗО «Град» и гаубицу «Мста-Б».
На остальных направлениях ВС России продолжили наносить удары по позициям ВСУ. На Краснолиманском направлении были уничтожены артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37, а на Запорожском – самоходная гаубица «Акация», а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме этого, был поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах Артемовска и Новоукраинки.
23 января Минобороны сообщило о взятии под контроль села Краснополье в ДНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.