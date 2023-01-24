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Минобороны сообщило о продолжении наступательных действий на Донецком направлении

Ведомости

В минувшие сутки российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«На Донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного военного округа. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики», – рассказали там.

В результате ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, одну РСЗО «Град» и гаубицу «Мста-Б».

На остальных направлениях ВС России продолжили наносить удары по позициям ВСУ. На Краснолиманском направлении были уничтожены артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37, а на Запорожском – самоходная гаубица «Акация», а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме этого, был поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах Артемовска и Новоукраинки.

23 января Минобороны сообщило о взятии под контроль села Краснополье в ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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