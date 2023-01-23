В Минобороны сообщили о взятии под контроль села Краснополье в ДНР

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в регионе. По его словам, взятие высот вокруг вокруг Клещеевки на юге от Артемовска дает определенные возможности. В частности, для оперативного контроля путей снабжения украинских войск. 21 января Минобороны сообщило о переходе Двуречья под контроль российских сил.