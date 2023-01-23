В Минобороны сообщили о взятии под контроль села Краснополье в ДНР
Российские силы взяли под контроль село Краснополье в Донецкой народной республике, говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
ВСУ на этом направлении потеряли более 60 военных, две гаубицы и две боевые бронированные машины.
На Днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования было уничтожена, как отметили в Минобороны, пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе села Марганец.
На Купянском и Краснолиманском направлениях российская артиллерия в минувшие сутки продолжила наносить удары по позициям ВСУ, потери противника там составили около 40 и 70 военнослужащих соответственно, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в регионе. По его словам, взятие высот вокруг вокруг Клещеевки на юге от Артемовска дает определенные возможности. В частности, для оперативного контроля путей снабжения украинских войск. 21 января Минобороны сообщило о переходе Двуречья под контроль российских сил.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.