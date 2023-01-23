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В Минобороны сообщили о взятии под контроль села Краснополье в ДНР

Ведомости

Российские силы взяли под контроль село Краснополье в Донецкой народной республике, говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

ВСУ на этом направлении потеряли более 60 военных, две гаубицы и две боевые бронированные машины.

На Днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования было уничтожена, как отметили в Минобороны,  пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе села Марганец.

На Купянском и Краснолиманском направлениях российская артиллерия в минувшие сутки продолжила наносить удары по позициям ВСУ, потери противника там составили около 40 и 70 военнослужащих соответственно, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в регионе. По его словам, взятие высот вокруг вокруг Клещеевки на юге от Артемовска дает определенные возможности. В частности, для оперативного контроля путей снабжения украинских войск. 21 января Минобороны сообщило о переходе Двуречья под контроль российских сил.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных