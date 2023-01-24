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Минобороны показало уничтожение украинского танка при поддержке «Терминатора»

Ведомости

Минобороны РФ показало кадры, на которых российский танк под прикрытием боевой машины поддержки танков «Терминатор» ведет бой против атакующей группы пехоты ВСУ. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В результате боя вражеский БМП и танк были уничтожены, боевики ВСУ понесли потери и бежали», — рассказали в Минобороны. 

В оборонном ведомстве отметили, что группу противника в лесу обнаружили российские разведчики с помощью беспилотников. Затем к местонахождению ВСУ выдвинулся российский экипаж БМПТ «Терминатор» и открыл огонь по наступающим. Экипаж российского танка атаковал бронетехнику противника с фланга.

На видео российский танк открыл огонь, одновременно с ним обстреливать позиции ВСУ начал экипаж «Терминатора». Затем показаны кадры с беспилотника, на них видно, как украинский военный покидает подбитый танк.

Ранее сегодня Минобороны РФ также показало видео работы дронов «Орлан-10», которые вычисляют иностранных наемников на Украине по сотовым телефонам. На кадрах, которые опубликовало ведомство, военнослужащие собирают установку, чтобы беспилотник взлетел, и готовят его к старту.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных