В Минобороны показали дроны, вычисляющие наемников по мобильной связи

«Вылетаем в район работы, ищем абонентов сотовой связи, определяем их местоположение, также рассылаем им СМС и определяем принадлежность к той или иной стране. Обнаруживаем в основном скопления и тогда уже координаты передаем в центр», — рассказал командир отделения беспилотников с позывным «Старый». По его словам, уже в центре принимается решение о том, «работать по ним [скоплениям] или нет». Уточняется, что СМС-оповещения также получает и мирное население.