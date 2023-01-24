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В Минобороны показали дроны, вычисляющие наемников по мобильной связи

Ведомости

Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» вычисляют иностранных наемников на Украине по сотовым телефонам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, в ведомстве показали видео работы этих дронов.

«Вылетаем в район работы, ищем абонентов сотовой связи, определяем их местоположение, также рассылаем им СМС и определяем принадлежность к той или иной стране. Обнаруживаем в основном скопления и тогда уже координаты передаем в центр», — рассказал командир отделения беспилотников с позывным «Старый». По его словам, уже в центре принимается решение о том, «работать по ним [скоплениям] или нет». Уточняется, что СМС-оповещения также получает и мирное население.

На кадрах, которые опубликовало ведомство, военнослужащие собирают установку, с которой беспилотник будет стартовать, и готовят его к полету. Также видно, как из пункта наземного управления операторы руководят беспилотников, следят за тем, как он выполняет боевую задачу и после этого приземляется с раскрывшимся парашютом, а также отправляют СМС-оповещения абонентам связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных