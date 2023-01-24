В Минобороны показали дроны, вычисляющие наемников по мобильной связи
Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» вычисляют иностранных наемников на Украине по сотовым телефонам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, в ведомстве показали видео работы этих дронов.
«Вылетаем в район работы, ищем абонентов сотовой связи, определяем их местоположение, также рассылаем им СМС и определяем принадлежность к той или иной стране. Обнаруживаем в основном скопления и тогда уже координаты передаем в центр», — рассказал командир отделения беспилотников с позывным «Старый». По его словам, уже в центре принимается решение о том, «работать по ним [скоплениям] или нет». Уточняется, что СМС-оповещения также получает и мирное население.
На кадрах, которые опубликовало ведомство, военнослужащие собирают установку, с которой беспилотник будет стартовать, и готовят его к полету. Также видно, как из пункта наземного управления операторы руководят беспилотников, следят за тем, как он выполняет боевую задачу и после этого приземляется с раскрывшимся парашютом, а также отправляют СМС-оповещения абонентам связи.