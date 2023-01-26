Трамп указал на риск ядерной войны из-за передачи танков Украине

Ранее Трамп неоднократно критиковал действия администрации нынешнего президента США Джо Байдена. В частности, в октябре 2022 г. он заявил, что риторика американского правительства «вынудила» президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию. Трамп отмечал, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы во главе США стоял он. Тогда же политик призвал незамедлительно начать мирные переговоры.