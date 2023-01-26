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Политика

Трамп указал на риск ядерной войны из-за передачи танков Украине

Ведомости

За передачей танков Украине может последовать отправка ядерного оружия. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. 

«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же. Это так просто!» — написал он (цитата по ТАСС). 

Ранее Трамп неоднократно критиковал действия администрации нынешнего президента США Джо Байдена. В частности, в октябре 2022 г. он заявил, что риторика американского правительства «вынудила» президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию. Трамп отмечал, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы во главе США стоял он. Тогда же политик призвал незамедлительно начать мирные переговоры.

Накануне, 25 января, США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams — это эквивалент «одного украинского танкового батальона», отметили в администрации США. Там уточнили, что поставки военной техники займут месяцы. Позже Байден сообщил, что объем нового пакета военной помощи составит $400 млн. Он подчеркнул, что действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России. 

В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. 

На фоне заявлений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. 

24 января символические стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к ядерной полуночи. В Кремле назвали ситуацию в мире тревожной и напряженной. По словам Пескова, перспективы ее развития «не сулят каких-либо элементов разрядки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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