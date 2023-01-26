В минобороны Великобритании сообщили о сроках поставки Challenger 2 Украине

Пакет военной помощи также будет включать в себя восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, около сотни бронированных машин и средств защиты, включая бронетранспортеры Bulldog, пакет поддержки маневрирования, включающий возможности преодоления минных полей и наведения мостов, а также около 100 000 артиллерийских снарядов.