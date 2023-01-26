В минобороны Великобритании сообщили о сроках поставки Challenger 2 Украине
Великобритания планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта, сообщил первый заместитель министра обороны королевства Алекс Чак.
«Наше намерение таково, это будет в конце марта», – сказал Чак (цит. по ТАСС). Подготовка украинских военных по управлению и обслуживанию британских танков должна стартовать в понедельник, 30 января, сказал он.
Пакет военной помощи также будет включать в себя восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, около сотни бронированных машин и средств защиты, включая бронетранспортеры Bulldog, пакет поддержки маневрирования, включающий возможности преодоления минных полей и наведения мостов, а также около 100 000 артиллерийских снарядов.
Накануне, 25 января, агентство Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца сообщило, что ФРГ объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.