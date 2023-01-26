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Политика

В минобороны Великобритании сообщили о сроках поставки Challenger 2 Украине

Ведомости

Великобритания планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта, сообщил первый заместитель министра обороны королевства Алекс Чак.

«Наше намерение таково, это будет в конце марта», – сказал Чак (цит. по ТАСС). Подготовка украинских военных по управлению и обслуживанию британских танков должна стартовать в понедельник, 30 января, сказал он.

Ранее стало известно, что Великобритания отправит Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. Позже министр обороны королевства Бен Уоллес сообщил, что Великобритания предоставит Украине 100 единиц бронетехники, включая 50 бронетранспортеров (БТР) Bulldog.

Пакет военной помощи также будет включать в себя восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, около сотни бронированных машин и средств защиты, включая бронетранспортеры Bulldog, пакет поддержки маневрирования, включающий возможности преодоления минных полей и наведения мостов, а также около 100 000 артиллерийских снарядов.

Накануне, 25 января, агентство Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца сообщило, что ФРГ объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.

В тот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие танки поставят Украине не ранее чем через 3-4 месяца. Но сегодня, 26 декабря, Писториус пообещал Украине поставку Leopard 2 «к концу марта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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